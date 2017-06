Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Spekulationen über die Übernahme des Essener Energieversorgers Innogy durch den französischen Konkurrenten Engie sind laut Innogy-Chef Peter Terium nichts als heiße Luft gewesen. "Es gibt meines Wissens keine Kontakte, es gibt keine Gespräche mit Engie. Da ist nichts dran", sagte Terium am Rande der Digitalkonferenz Noah in Berlin. Bereits Anfang der Woche habe auch Engie klar gesagt, dass kein Interesse an einer Übernahme bestehe.

Engie-Chefin Isabelle Kocher hatte am frühen Nachmittag ebenfalls noch einmal alle Übernahmegerüchte beerdigt. Gefragt, ob sie an einem Kauf der RWE-Ökostromtochter interessiert sei, antworte sie: "Nein. Und das habe ich bereits gesagt." Kocher schickte damit die Innogy-Papiere an der Börse auf Talfahrt.

Kooperationen mit anderen Energiekonzernen im Bereich Investitionen erteilte Terium auf absehbare Zeit eine Absage. "Die Vorteile halten sich momentan in Grenzen. Komplett ausschließen würde ich es nicht", sagte Terium. Die Finanzierungsbedingungen und der Cashflow bei Innogy seien gut.

