Report von AV-Comparatives lobt die Unkompliziertheit und

Intuitivität der Malware-Erkennung und -Beseitigung von SpyHunter.



Das Testverfahren von AV-Comparatives ist eine umfassende und

komplexe Prüfung, die zur Bewertung der realen Schutzleistung von

Antivirus-Software dient.



Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Die Enigma Software Group

USA, LLC (ESG) gab heute bekannt, dass ihr Flaggschiff-Produkt

SpyHunter® Anti-Malware eine positive Bewertung und Empfehlung von

AV-Comparatives erhalten hat.



Der Bericht bekräftigt, dass SpyHunter schnell und einfach zu

installieren ist und dass der bereitgestellte DNS-Schutz von großem

Nutzen und bedienerfreundlich ist. SpyHunter konnte die installierte

Malware in jedem Feldversuch, der von AV-Comparatives durchgeführt

wurde, entfernen. Der Bericht spricht sich auch anerkennend über die

Unkompliziertheit und Intuitivität der Malware-Erkennung und des

Beseitigungsverfahrens von SpyHunter aus. Auf Grundlage dieser

Leistungen und einer Reihe von Feldversuchen kommt man im Report zum

Ergebnis, dass SpyHunter sehr gute Kapazitäten zur Malware-Entfernung

bietet.



Um mehr über den Testreport von AV-Comparatives zu erfahren,

klicken Sie bitte hier: https://www.av-comparatives.org/wp-content/up

loads/2017/06/avc_sp_spyhunter_201704_en.pdf



Ryan Gerding, Pressesprecher von ESG, sagte anlässlich der

Nachricht: "Wir war Anfang dieses Jahres begeistert, als wir

erfuhren, dass SpyHunter eine 100-prozentige Effektivitätsbewertung

im AV-Test erreichen konnte, und dieser Report bestätigt erneut, dass

SpyHunter eines der führenden Produkte in diesem Bereich ist. Die

äußerst positiven Bewertungen und Berichte spiegeln unseren

unermüdlichen Einsatz bei der Entwicklung unserer Produkte wider, und

wir wollen diesen Spitzenstandard auf jeden Fall fortsetzen."



Neben dem Report von AV-Comparatives hat ESG im letzten Jahr

Zertifizierungen von AV-TEST (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/r

eports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017.pdf),

OPSWAT (https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-so

ftware-group) und TRUSTe (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?pag

e=validate&softwareProgramId=560&sealid=112) erhalten, die das

Vertrauen reflektieren, das ESG in der Branche und der Öffentlichkeit

genießt, und eine Anerkennung der Effizienz von SpyHunter sind.



Über die Enigma Software Group USA, LLC



Die Enigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitz

befindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler von

PC-Sicherheitssoftware, der Niederlassungen in den Vereinigten

Staaten und in der Europäischen Union unterhält. Das Unternehmen ist

auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware,

Online-Sicherheitsanalysen, adaptive Bedrohungsbeurteilung und die

Entdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderte

Malware-Behebungen für seine Millionen Abonnenten weltweit

spezialisiert. ESG ist insbesondere für SpyHunter

(http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)®, seine

Anti-Malware Software und die damit verbundenen Dienstleistungen,

bekannt. Weitere Informationen über ESG finden Sie auf

www.enigmasoftware.com oder sehen Sie sich das folgende Video an

https://youtu.be/GZFK3NV1Hok.



