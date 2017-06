Berlin (ots) -



Auf der BVK-Jahrestagung in Berlin, mit der die deutsche

Kalkindustrie zugleich ihr 125-jähriges Bestehen feiert, stellt der

scheidende Vorsitzende Dr. Thomas Stumpf die wirtschaftliche Lage der

Kalkindustrie dar und erläutert die Herausforderungen und Chancen der

Branche. Zu seinem Nachfolger wird Dr. Kai Schaefer, GF SCHAEFER KALK

GmbH & Co. KG, Diez, gewählt, der auch die Gewinner des diesjährigen

Arbeitssicherheitswettbewerbs bekannt gibt. BVK-Hauptgeschäftsführer

Martin Ogilvie vermittelt einen Überblick über die Arbeit und die

Kernthemen des Verbandes.



Die Mitgliederversammlung als Branchentreffen der deutschen,

österreichischen und schweizerischen Kalkindustrie findet dieses Jahr

in Berlin statt.



Der Vorsitzende Dr. Thomas Stumpf, Mitglied der Geschäftsführung

der Fels-Werke GmbH, Goslar, erinnert an die ersten eigenständigen

verbandlichen Organisationsformen der deutschen Kalkindustrie vor 125

Jahren und blickt zurück auf die bisherige Branchenentwicklung. Er

umreißt die künftigen Herausforderungen durch die Energiewende und

beschreibt das Risikopotenzial durch den Ausbau der Erneuerbaren

Energien, wie etwa die "Dekarbonisierung" der Wirtschaft. Er

erläutert die Entwicklung des Emissionshandelssystems nach 2020 und

plädiert für die Rohstoffsicherung in Deutschland. Chancen sieht er

in der Erschließung neuer Absatzmärkte, wie etwa bei der

Abgasentschwefelung von Seeschiffen, der Phosphatrückgewinnung in

Kläranlagen, dem Einsatz von Kalkhydrat zur Erhöhung der Lebensdauer

von Asphaltstraßen und der Anwendung von Spezialkalkprodukten für

eine nachhaltige Landwirtschaft.



"Wir müssen und werden langfristig CO2 reduzieren", betont Stumpf

und präsentiert erste Forschungsansätze zur CO2-Abscheidung aus

Rauchgasen. Es müssten technisch und wirtschaftlich gangbare Wege zur

Abscheidung und Weiterverwendung von CO2 gefunden werden.



Anschließend stellt Stumpf die aktuellen Zahlen der Kalkindustrie

vor. Bei den ungebrannten Produkten repräsentiert der BVK ca. 15 %

der deutschen Kalkindustrie, bei den gebrannten Erzeugnissen nahezu

100 %.



Bei den ungebrannten Kalkprodukten habe der Marktabsatz im Jahr

2016 gut 18 Millionen Tonnen betragen und sei damit gegenüber dem

Vorjahr um 1,5 % rückläufig gewesen.



Die Lieferungen für Umweltschutzanwendungen seien um 4,7 %

zurückgegangen, auch die Lieferungen ungebrannter Produkte für die

Industrie seien mit rund 4,3 Millionen Tonnen gegenüber 2015 um 3 %

im Minus.



Dieser Trend setze sich in der Baustoff-Industrie mit einem

Rückgang von 4,2 % fort. Der Einsatz ungebrannter Kalkprodukte im

Baugewerbe hingegen habe mit einer Steigerung um 5,7 % deutlich

zugelegt. Das Plus sei in erster Linie auf signifikante

Absatzsteigerungen in die Bereiche Hoch- und Tiefbau zurückzuführen.



Die deutsche Kalkindustrie konnte im vergangenen Jahr nur ca. 6,3

Mio.t. gebrannte Produkte absetzen. Das entspricht einem

Absatzrückgang um 2,6 %.



Bei dem Hauptabnehmer der Kalkprodukte - der Eisen- und

Stahlindustrie - ist ein Absatzrückgang um 2,3 % auf nunmehr fast 2,2

Mio.t zu verzeichnen. Auch der Industrieabsatz insgesamt hat sich

deutlich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert (-4,3 %).



Zufrieden kann die Kalkindustrie mit den Lieferungen an die

Baustoffindustrie sein. Insgesamt konnte ein Plus von 5 % erreicht

werden. Das entspricht einer Liefermenge von ca. 900 Tsd.t, wobei der

Hauptteil dieser Lieferungen zur Herstellung von Wandbaustoffen

benötigt wird. Überproportional positiv entwickelt haben sich die

Lieferungen von gebrannten Kalkprodukten zum Einsatz im Straßen- und

Wegebau. In diesem Verwendungsbereich konnten 350 Tsd.t eingesetzt

werden, entsprechend einem Plus von 6 %.



Die Lieferungen für Umweltschutzanwendungen sind weiter deutlich

rückläufig. Insgesamt konnten für dieses Verbrauchssegment nur noch

1,3 Mio.t verkauft werden. Das entspricht einem Rückgang um 4 %. Für

die Luftreinhaltung konnten von den Mitgliedern des BVK nur noch 840

Tsd.t geliefert werden. Das entspricht einem Rückgang um 2,9 %. Neben

dem vermehrten Einsatz von schwefelarmen Braunkohlen bei den

Kraftwerken spielt hier auch der Rückgang bei der

Braunkohleverstromung eine Rolle. Dieser Trend wird sich künftig

durch das Fortschreiten der Energiewende und den Ausbau der

Erneuerbaren weiter verstärken.



Für das Jahr 2017 geht der Vorsitzende im Einklang mit der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den wichtigsten Zielmärkten

von einer Erholung des Marktes aus und rechnet mit einem Absatzplus

bei den gebrannten Produkten von 2 %. Damit würde die Branche

allerdings lediglich wieder das Jahresergebnis von 2015 erreichen.



Dr. Kai Schaefer erinnert daran, dass nicht nur der BVK mit seinen

Vorläufern Geburtstag hat, sondern dass es ein weiteres Jubiläum zu

feiern gilt: Zum 30. Mal verleiht der BVK die Preise im

Arbeitssicherheitswettbewerb und zeichnet so seit 1987 auf seinen

jährlichen Mitgliederversammlungen diejenigen Unternehmen und

Betriebe aus, die beim Unfallgeschehen besonders niedrige

Unfallzahlen und damit die besten Ergebnisse vorweisen können.



Vollständige Unfallfreiheit im Arbeitsleben sei sicherlich auch in

Zukunft nur schwer zu erreichen. Dennoch sei es richtig, sich ein

solch ambitioniertes Ziel zu setzen. Daher unterstütze der BVK auch

die Präventionsstrategie "VISION ZERO - Null Unfälle - gesund

arbeiten!" der BG RCI und habe im September 2016 als einer der ersten

Verbände der Steine- und Erden-Industrie eine

Kooperationsvereinbarung mit der BG RCI abgeschlossen.



"Arbeitsschutz ist kein einmaliges Unternehmensziel, sondern ist

vielmehr Daueraufgabe", so Dr. Schaefer. Anschließend nennt er die

Betriebe, die in 2016 unfallfrei waren und gibt die Gewinner des

Arbeitssicherheitswettbewerbs 2017 bekannt. Die Urkunde in Gold

erhält das Werk Flandersbach der Lhoist Germany Rheinkalk GmbH.



Der bisherige Vorsitzende des Bundesverbandes der deutschen

Kalkindustrie, Dr. Thomas Stumpf, legt sein Amt nieder. Seine

Nachfolge tritt Dr. Kai Schaefer an, Geschäftsführer SCHAEFER KALK

GmbH & Co. KG, Diez, der einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt

wird. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Burkhard Naffin,

CEO Fels-Werke GmbH, Goslar.



Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Martin Ogilvie legt

der Mitgliederversammlung den Geschäftsbericht 2016/2017 vor und

erläutert die aktuellen Kernarbeitsfelder der Verbandstätigkeit:

Engagement in Berlin und Brüssel, Neuregelung des Emissionshandels,

Umsetzung Klimaschutzplan, Härtefallregelung beim EEG,

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, Neue Technische Anleitung zur

Reinhaltung der Luft, Normung, Aktivitäten im Bereich Straßenbau

sowie im Bereich Land- und Forstwirtschaft.



Den Festvortrag hält Hebert Reul, MdEP, Vorsitzender der

CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zu dem Thema: "Die

industriepolitischen Herausforderungen in Deutschland und Europa".



Jeder Bundesbürger verbraucht täglich etwa 250 g gebrannte und 5,5

kg ungebrannte Kalk- und Dolomiterzeugnisse. Im Bundesverband der

Deutschen Kalkindustrie e.V. (BVK) sind rund 50 Unternehmen mit fast

100 Standorten vertreten. Gemeinsam produzieren sie mit rund 3.000

Beschäftigten circa 6,3 Mio. Tonnen Kalk im Jahr und erwirtschaften

einen Gesamtumsatz von rund 750 Mio. Euro (Stand: 2016).





