Topthema: Flexi-Rente - Tipps zur neuen Rente ab 63 Welttag gegen Drogen - Wie gefährlich sind Legal Highs? 50 Jahre Summer of Love - Musik, Protest und freie Liebe



Gast im Studio: Anna Bederke, Schauspielerin



Prozess um U-Bahn-Vorfall - Mann soll Frau geschubst haben Hantavirus: Infektionen steigen an - Wie kann man sich schützen? Expedition Dedelsdorf - Glücklich auf dem platten Land



Prozess-Start gegen U-Bahn-Treter - Mann tritt Frau Treppe herunter



Charity-Golf mit Thomas Müller - Der Fußballer hat ein Herz für Kinder Filmfest in München - Premiere mit Iris Berben



WISO-Tipp: Die Flexirente - Das müssen Sie wissen 65,5 Jahre. Das ist die aktuelle Regelaltersgrenze. Das bedeutet: Wer diesen Sommer 65,5 Jahre alt wird, darf in Rente gehen. Laut Gesetz entscheidet also unser Geburtstag über unseren Ruhestand.



Wer einmal in dieses Alter gekommen ist, weiß jedoch sehr genau, dass auch die körperliche Verfassung, familiäre Umstände oder schlichtweg die eigene finanzielle Situation ausschlaggebend dafür sind, wie lange man arbeiten kann und möchte. Der eine möchte früher schon kürzertreten und sich nebenbei in einem Minijob etwas dazuverdienen. Der andere möchte weiter voll arbeiten und den Ruhestand noch ein bisschen aufschieben.



Darauf reagiert die so genannte Flexirente, die ab Juli 2017 in Kraft tritt. Doch was bedeutet das genau? Wann muss man entscheiden, ob man in Rente geht oder weitermacht? An wen kann man sich wenden? Mit welchen Abschlägen muss man rechnen, wenn man schon mit 63 in Rente geht? Wie kann man die Abschläge ausgleichen? Und wie viel darf man dann noch dazuverdienen? Wie lange darf man in seinem eigentlichen Job überhaupt weiterarbeiten, und welchen Effekt hat das am Ende auf die Rente?



Weitere Themen: Online-Fitnesskurse im Check - Was bringt Fitness für zu Hause? Quälerei in der Tierzucht - Wie Küken unnötig leiden



