BERLIN (Dow Jones)--Die britische Problemtochter Npower des Energiekonzerns Innogy soll übernächstes Jahr das Tal der Tränen verlassen haben. "Wir wollen 2019 bei Npower wieder operativ Geld verdienen und schwarze Zahlen schreiben", sagte Vorstandschef Peter Terium am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Berlin.

Ein Unsicherheitsfaktor sei aber, ob die britische Regierung mit einem weiteren Preisdeckel in den Strommarkt eingreife. Die konservative Tory-Partei unter Premierministerin Theresa May hatte einen solchen Schritt angekündigt. "Man muss abwarten, was dieses Jahr noch passiert", meinte Terium. Komme der Preisdeckel nicht, könne Innogy 2019 im Vereinigten Königreich in die Gewinnzone zurückkehren.

Vergangenes Jahr hatten die Essener wegen massiver Probleme bei der IT und im Kundenservice hohe Verluste auf der Insel eingefahren. Durch das laufende Sparprogramm soll die Trendumkehr geschafft werden. Laut Terium läuft das Programm, so dass dieses Jahr nur noch geringe Verluste anfallen werden. "Wir werden 2017 unter der Null sein", erklärte er. Ein geringer Verlust sei für Innogy verkraftbar.

