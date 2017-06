Die Bundesregierung hat auf die Kritik der Türkei an einer neu eröffneten liberalen Moschee in Berlin reagiert. Die Religionsausübung sei keine Angelegenheit des Staates, sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die Bundesregierung hat sich eine Einmischung der Türkei in religiöse Angelegenheiten der Menschen in Deutschland verbeten. Nach der türkischen Kritik an einer liberalen Moschee in Berlin, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag: "Wie, wo, wann und in welcher Weise Menschen ihre Religion pflegen und ausüben, ist keine Angelegenheit des Staates." Dieser habe vielmehr keine Zuständigkeit zur Beurteilung theologischer Fragen, sondern die Pflicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...