BERLIN (Dow Jones)--Der Geschäftsbereich der neuen digitalen Produkte des Energieversorgers Innogy soll ab übernächstem Jahr die Gewinnschwelle erreichen. "Wir geben jährlich 100 Millionen Euro für Innovationen aus. Ab 2019 muss der Bereich dieses Geld selbst wieder verdienen", sagte Konzernchef Peter Terium am Rande der Digitalkonferenz Noah.

Terium hat sich auf die Fahne geschrieben, den Stromkonzern bei smarten Kundenlösungen und den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung führend zu machen. Auch auf der Digitalkonferenz warb er für den unter ihm eingeschlagenen Weg. Neben dem Kerngeschäft erneuerbare Energien und Netze soll das Digitalgeschäft die dritte Säule der RWE-Ökostromtochter werden.

Die Konzernmutter hatte ihr Zukunftsgeschäft vergangenes Jahr abgespaltet und an die Börse gebracht. Innogy hat in Berlin, Israel und in den USA sogenannte Startup-Hubs eingerichtet, um von Gründern und ihren Geschäftsmodellen zu profitieren. Die Essener wollen auch gezielt passende Startups aufkaufen oder sich an ihnen beteiligen.

