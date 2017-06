FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 15./16.6. 07:10 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Sydney 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 06/17 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 06/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 05/17 (vorläufig) 14:30 USA: CFNA-Index 05/17 14:30 CH: Syngenta Hauptversammlung, Basel 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 05/17 SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Tui-Reisekonzern stellt Trends und Neuheiten fürs Winterprogramm vor Tui-Deutschland-Chef Sebastian Ebel präsentiert gemeinsam mit Touristik-Geschäftsführer Marek Andryszak die Neuheiten des touristischen Reisewinters vor. 10:30 D: Pk Allianz: "Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich vor den nationalen Wahlen 2017" mit Michael Heise, Chefvolkswirt Allianz und Ludovic Subran, stellvertretender Chefvolkswirt der Allianz SE und Chefvolkswirt Euler Hermes in Paris 14:00 D: Konferenz Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Verband der Automobilindustrie (VDA) und ESMT Berlin zu "Freihandel versus Protektionismus: Welche Regeln braucht die Globalisierung", u.a. mit ESMT-Präsident Jörg Rocholl, BDI-Präsident Dietr Kempf, DGB-Chef Reiner Hoffmann und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) 18:30 D: Notenbanktagung der Europäischen Zentralbank (EZB) (bis 28.06.) in Sintra, Portugal D/USA: BMW 25 Jahre Werksjubiläum Spartanburg EU: Treffen der EU-Energieminister, Luxemburg EU: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Luxemburg USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Indiens Ministerpräsidenten Narenga Modi im Weißen Haus

