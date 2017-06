Russlands Politikerelite geht davon aus, dass IS-Chef Al-Bagdadi bei einem Luftangriff in Syrien getötet wurde. Es wäre aber nicht die erste Nachricht von seinem Tod, auf die eine "Auferstehung" folgt.

Beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat geht die russische Führung davon aus, dass IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi getötet wurde. "Wenn der Verteidigungsminister dem Präsidenten vom Tod des Chefs des Islamischen Staates berichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch", sagte der Senator Viktor Oserow am Freitag in Moskau. Diese Information sei fast zu 100 Prozent sicher, sagte er der Agentur Interfax.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am 16. Juni mitgeteilt, dass Al-Bagdadi möglicherweise Ende Mai bei einem Luftangriff in Syrien getötet worden sei. Minister Sergej Schoigu hatte Kremlchef Wladimir Putin persönlich davon in Kenntnis gesetzt. Die Information werde aber noch geprüft, hieß es. Eine endgültige Bestätigung liegt weiterhin ...

