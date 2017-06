Baden-Baden (ots) - media control erfasst die Umsätze der DVD & Blu-ray-Verkäufe des deutschen Buchhandels: Disneys 'Rogue One - A Star Wars Story' erzielt dort galaktische Verkaufszahlen.



In Deutschland wird monatlich das Video-Format mit den meistverkauften Einheiten mit dem DVD-Award by media control ausgezeichnet. Der führende Entertainment-Marktforscher hält mit 4.200 Verkaufsstätten und einer Coverage von 84 % das aktuell aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Buchmarkt. Demnach geht der DVD-Award für das meistverkaufte Video-Format im Mai 2017 an 'Rogue One - A Star Wars Story'. Christian Rahmig, Vice President & General Manager Disney Consumer Products (DCP) & Integrated Retail, The Walt Disney Company GSA:



"Wir freuen uns sehr über den DVD-Award, und dass 'Star Wars - Rogue One' auch im Buchhandel zu den absoluten Top-Filmen zählt - nicht zuletzt dank der erfolgreichen Vermarktung durch unsere Buchhandelspartner. Der Buchhandel ist nach wie vor ein für uns sehr wichtiger Absatzkanal, nicht nur für Home Entertainment, sondern auch für Disney Consumer Products und natürlich für unsere Magazin- und Buchprodukte. Franchises wie 'Cars', 'Disney Princess', 'Winnie Puuh' oder 'Micky' sowie ein breites Sortiment an Filmen ermöglichen dem Buchhandel, sein klassisches Angebot um gezielte Zusatzsortimente zu erweitern."



Der deutsche Buchhandel ist ein wichtiger und wachsender Vertriebskanal für DVD und Blu-rays: mit 60% im Bargeschäft (Sortimentsbuchhandel) und 40% über E-Commerce setzte die Branche über 90 Millionen Euro um. Die TOP 10 Hitliste DVDs im Sortimentsbuchhandel April 2017 unter http://ots.de/nP9vH



