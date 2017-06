Basel (awp) - Novartis hat im "The New England Journal of Medicine" detaillierte Daten zum Medikament Rydapt für die Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) publiziert. Die neusten Daten der Phase-III-Studie RATIFY zu dieser Behandlung hätten eine signifikante Verbesserung bei der Überlebensdauer von AML-Patienten ...

