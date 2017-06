Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nur leicht im Minus geschlossen, und der SMI konnte sich letztendlich doch über der Marke von 9'000 Punkten durchsetzen. Ein Experte verwies zuvor auf anhaltende Gewinnmitnahmen bei einem insgesamt dünnen Handelsvolumen an den europäischen Märkten. Die Investoren hätten derzeit wenig Bedarf, sich neu zu positionieren, nachdem es an den Aktienmärkten bereits "sehr lange gut gelaufen" sei, so ein weiterer Marktbeobachter.

Im Fokus standen zudem weiterhin die Ölpreise, die sich am Freitag auf niedrigem Niveau allenfalls leicht erholt haben. Die rückläufigen Rohöl-Notierungen hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Tagen Deflationsängste sowie Sorgen über geringere Wachstumsaussichten aufkommen lassen. Die am Abend anstehenden Reden von Vertretern der US-Notenbank Fed dürften deshalb aufmerksam verfolgt und daraufhin abgeklopft werden, wie das Fed im Falle einer weiter zu niedrigen Teuerung bei ihrer Straffung der Geldpolitik weiter machen will.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,20% im Minus bei 9'032,89 Punkten. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von 0,8%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,28% auf 1'421,40 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab 0,20% auf 10'275,66 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

