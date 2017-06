Hannover (ots) - Im Nachgang zur Meldung "Syntellix AG als 'Innovator des Jahres' ausgezeichnet" (Achtung: Sperrfrist: Freitag 23.06.17 17.30 Uhr) hier neu:



Zitate von Prof. Dr. Utz Claassen, Gründer, Aktionär und AR-Vorsitzender der Syntellix AG, Hannover:



"Wir wollen mit der Syntellix der Google der Biomedizintechnik sein. Innovation liegt in unserer DNA."



"Zu den TOP 100 zu gehören, ist an sich schon super, aber TOP der TOP 100 zu sein, ist unbeschreiblich."



"Das ist einer der beruflich schönsten Tage in meinem Leben."



"Dass Syntellix nun beim Thema Innovation das beste Unternehmen unter den besten ist, ist Ergebnis der Arbeit eines sensationellen und einzigartigen Teams - und das am hervorragenden Standort Hannover!"



Zitat von Thomas Mayer, Vorstandsvorsitzender:



"Syntellix versammelt Persönlichkeiten mit überdurchschnittlichen wissenschaftlichen und kreativen Fähigkeiten, die das hohe Tempo der weltweiten Verbreitung von MAGNEZIX nicht nur durchhalten, sondern weiter steigern. Wir suchen Exzentriker, echte Querdenker, denen es leicht fällt, ausgetretene Denkpfade zu verlassen. So sind wir schneller, wendiger und trickreicher als die Konkurrenz."



Alle Zitate zur redaktionellen Verwendung frei.



