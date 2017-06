Mannheimer Morgen über den Stellenabbau bei der Allianz Überschrift: Preis des Fortschritts Der Verlust von 700 Stellen wie der bei der Allianz kann eine so starke Volkswirtschaft wie die deutsche locker verkraften. Doch der Grund dafür gibt Anlass zur Sorge. Die Jobs fallen durch die Digitalisierung des Versicherungsgeschäfts weg - und nicht, weil die Geschäfte schlecht laufen. Auf ähnliche Meldungen werden sich die Arbeitnehmer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einstellen müssen. Das ist der Preis für den technischen Fortschritt. Die Gesellschaft muss darauf bald eine Antwort finden, wenn der soziale Frieden und auch eine Chancengerechtigkeit erhalten werden sollen. Neue Aufgaben entstehen Beispiele für das Ausmaß der Veränderungen gibt es reichlich. Maschinen übernehmen in der Landwirtschaft die Ernte, bald vielleicht schon mit selbstfahrenden Mähdreschern. Im autonomen Fahren steckt auch ein Jobkiller. Busfahrer und Lokführer - wie lange werden sie gebraucht? Allein Schwarzmalen ist keine Antwort auf die daraus resultierenden Fragen. Bisherige industrielle Revolutionen haben nach anfänglichen Verwerfungen für neue Arbeit und wachsenden Wohlstand gesorgt. So kann es auch bei der Digitalisierung der Fall sein. Denn der Bedrohung stehen Chancen gegenüber. So bietet sich etwa die Möglichkeit, durch eine intelligente Verteilung der Arbeit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Dazu entstehen mit den vielen neuen Dienstleistungen auch neue Aufgabengebiete. Die Gesellschaft muss aber diejenigen integrieren, die keine Perspektive am Arbeitsmarkt mehr haben. Es werden viele sein. Und die Finanzierung der Sozialsystem gerät aus dem Lot, wenn ein Teil der guten Beitragszahler die Arbeit verliert oder in eine schlechter entlohnte Tätigkeit wechseln muss. Da ist noch viel Kreativität gefragt. Abwarten hilft jedenfalls nichts. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

