Kongress führender Nephrologen in Hamburg zu aktuellen Themen der Nephrologie



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - DaVita, führender unabhängiger Dienstleister für Nephrologie, hat heute den dritten jährlich stattfindenden Nephrologenkongress in Hamburg eröffnet.



Auf dem Programm der Veranstaltung, auf der gut 75 Nephrologen zusammenkommen, stehen Fragen zu aktuellen Trends dieses Fachbereichs.



"Wir sind erfreut, dass wir zwei Tage lang klinische Fortbildung und wissenschaftlichen Austausch ermöglichen können, um die Nephrologie und integrierte Versorgung voranzubringen", so Professor Dr. med. Werner Kleophas, Chief Medical Officer von DaVita in Deutschland. Und er führt weiter aus: "Diese Veranstaltung trägt dazu bei, in der Behandlung chronischer Nierenkrankheiten zu verbessern und gibt führenden Ärzten aus Deutschland Gelegenheit, ihre Erfahrung und bewährte Verfahren zu diskutieren."



Das zweitägige Programm wird Herausforderungen in der Nephrologie und Therapiemöglichkeiten für chronische Nierenkrankheiten thematisieren, wobei unter anderem folgende Themen im Fokus stehen:



- Fluid Overload in der Dialyse - Heimdialyse - Konservative Therapie als Alternative zur Dialyse - Apherese-Therapie



Derzeit versorgt DaVita Patienten in weltweit zwölf Ländern mit lebenserhaltenden Nierenbehandlungen. In Deutschland stehen 41 Zentren und fast 1.300 Mitarbeiter hinter DaVita., die sich um mehr als 3.700 Patienten kümmern.



Es ist davon auszugehen, dass zehn Prozent der Weltbevölkerung an chronischen Nierenkrankheiten leiden - in vielen Fällen, ohne dies zu wissen, da die Symptome meist nicht bemerkt werden, bis sich ein vollständiges Nierenversagen herausgebildet hat. Weitere Informationen über Nierenkrankheiten wie auch zu DaVitas Tätigkeiten in Deutschland finden Sie unter: DaVita.com/DE



Über DaVita Inc.



DaVita Inc., ein Fortune-500-Unternehmen, ist die Muttergesellschaft von DaVita Kidney Care und der DaVita Medical Group. DaVita Kidney Care zählt in den USA zu den führenden Anbietern im Bereich der Nierenheilkunde und versorgt Patienten mit chronischem Nierenversagen sowie vollständigem Nierenversagen mit Dialysedienstleistungen. Zum Stichtag 31. März 2017 gilt Folgendes: DaVita Kidney Care ist Betreiber bzw. Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen in 2.382 ambulanten Dialysezentren in den USA, womit ca. 189.400 Patienten versorgt werden. Zudem betreibt das Unternehmen ambulante Dialysezentren in elf weiteren Ländern. Die DaVita Medical Group verwaltet und betreibt medizinische Zusammenschlüsse und damit verbundene Ärztenetzwerke in Kalifornien, Colorado, Florida, Nevada, New Mexico, Pennsylvania und Washington mit dem Ziel, exzellente Gesundheitspflege auf würdevolle und einfühlsame Weise durchzuführen. Die Mitarbeiter der DaVita Medical Group, angestellte Ärzte und mit dem Netzwerk verbundene Ärzte erbringen Gesundheitsdienstleistungen für ca. 1,7 Millionen Patienten. Mehr erfahren Sie hier: DaVita.com/about



Kontakt Medien Doug MacDougall +1 303 876-6618 doug.macdougall@davita.com



