Der US-Senat hat ein Gesetz entworfen, das Obamacare abschaffen und das Versicherungssystem durchlöchern würde. Doch wie steht es um die Gesundheitssysteme in anderen Ländern? Unsere Korrespondenten berichten.

Obamacare ist konservativen US-Amerikanern schon lange ein Dorn im Auge. Ein Gesetzesentwurf führender Republikaner sieht jetzt vor, das wichtigste Projekt von Ex-Präsident Barack Obama zurückzunehmen. Doch wie schwierig es ist, ein staatliches Gesundheitswesen zu reformieren, muss auch Nachfolger Donald Trump feststellen: Zu viele politische Ideologien sind im Spiel, zu viele Milliarden gilt es zu erwirtschaften und zu verteilen, zu kompliziert sind die Einzelheiten - weshalb sich Regierungen auf der ganzen Welt schwer tun, ein für Bürger wie auch für die Staatsfinanzen zufriedenstellendes System zu erreichen.

Wie viel Versorgung garantiert der Staat, wie viel müssen die Bürger selbst absichern, wo liegen die Probleme und warum sind Reformen so schwierig? Unsere Korrespondenten berichten über die Lage in ihren Ländern.

Großbritannien: Nationales Heiligtum auf der Intensivstation

Der britische staatliche Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) gilt als nationales Heiligtum. Das System ist für alle Patienten gratis - die Menschen sind daher stolz darauf. Zu besonderen Anlässen verfassen sie Gedichte und preisen das System, sogar bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 wurde es auf der Bühne gewürdigt.

Und dennoch schimpfen die Briten auch regelmäßig über den NHS, weil der Dienst regelmäßig mit langen Wartezeiten, Personalknappheit und Überlastung kämpft - und das trotz eines Budgets von 120 Milliarden Pfund im laufenden Jahr.

Seit Anfang des Jahres sprechen Experten von einem neuen Höhepunkt: Das britische Gesundheitswesen befinde sich in einer "humanitären Krise", diagnostizierte das britische Rote Kreuz. Die Regierung wehrt sich gegen diese Kritik, das sei überzogen und verantwortungslos, so etwas zu behaupten.

Es ändert aber nichts an den Problemen, über die Patienten in zunehmenden Maße klagen und die auch Zahlen belegen: Viele Notfallaufnahmen schaffen es nicht, sich innerhalb der eigentlich angepeilten vier Stunden um ihre Patienten zu kümmern. Die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern versorgt werden müssen, weil sie keinen Platz in einem Heim bekommen, ist deutlich gestiegen.

Zwar ist der NHS von der Sparpolitik der Regierung in den vergangenen Jahren verschont geblieben. Der Gesundheitsdienst entwickelte sich aber zum Auffangbecken für Probleme, die anderswo durch Einschnitte entstanden sind - vor allem bei der Heimpflege.

Die Probleme des NHS nehmen auch durch die steigende Lebenserwartung zu. Stevens, Chef des NHS in England, fasste dies in Zahlen so zusammen: Es sei doch logisch, dass sich bei jährlich 300 Millionen Arztterminen und 23 Millionen Notfall-Aufnahmen der Druck in den Krankenhäusern erhöhe, wenn Arzttermine schwerer zu bekommen seien.

Ein weiteres Problem könnte durch den EU-Austritt und die geplanten Einwanderungskontrollen auf den NHS zukommen. Denn etliche Krankenhäuser sind auf ausländische Pflegekräfte angewiesen.

Katharina Slodczyk, London

Frankreich: Seit Jahren im Defizit

Die französische Gesundheitsversorgung zählt zu den besten der Welt, wenn man sich nach der Lebenserwartung richtet: Mit durchschnittlich 82,3 Jahren liegt sie gut zwei Jahre über dem OECD-Durchschnitt. Das gilt allerdings auch für die Kosten. Mit rund zwölf Prozent des BIP liegen die Ausgaben deutlich über dem OECD-Durchschnitt, aber etwas unter den deutschen. Und das System hat eine deutliche soziale Schlagseite, die man aber nicht wahrhaben will.

Ganz grundsätzlich ist das System ähnlich wie in Deutschland gestrickt: Es gibt kein staatliches Gesundheitssystem, sondern eine allgemeine Versicherungspflicht. Allerdings steuert die (beitragsfinanzierte) soziale Krankenversicherung nur einen Teil der Ausgaben bei und ersetzt dem Versicherten nur einen Teil der Leistungen. Jeder Versicherte benötigt eine private Zusatzversicherung (mutuelle). Deren Angebot variiert sehr, je nach Beitragssätzen. Dadurch kommt eine extreme soziale Ungleichheit ins System, die dadurch verschärft wird, das in manchen Fällen der Arbeitgeber die Beiträge ganz übernimmt, in anderen dagegen gar nicht.

Dem Nationalen Statistikamt zufolge finanziert die SV 76,6 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben, 13,5 Prozent stammen von den Zusatzversicherungen und 8,5 Prozent von den Versicherten selbst. Der kleine Rest ist unerklärt. Die Krankenversicherung ist seit Jahren im Defizit: 2010 betrug es 11,6 Milliarden Euro, 2015 noch 5,8 Milliarden. Frankreich hat erst später als Deutschland mit Programmen zur Kostendämpfung angefangen.

Anders als in Deutschland gibt es keine echten Höchstsätze beispielsweise für Ärzte. Die SV erstattet nur ein bestimmtes Honorar, die Mutuelle einen weiteren Anteil. In den Ballungszentren nehmen viele Ärzte aber da Doppelte oder Dreifache des SV-Satzes. Wer das nicht bezahlen kann oder will, muss auf einen Termin bei einem günstigeren Arzt warten, deren Sprechstunden entsprechend überlaufen sind. Oder er muss in die Ambulanz eines Krankenhauses gehen. In beiden Fällen sind Wartezeiten von mehreren Monaten die Regel. Wie exakt die internationalen Vergleiche wirklich sind, ist deshalb fraglich.

Thomas Hanke, Paris

Italien: Starkes Nord-Süd-Gefälle

Es hat seine Gründe, dass europäische Expats, vor allem Deutsche, auch nach vielen Jahren in Italien lieber einen Flug oder eine lange Autofahrt in Kauf nehmen, statt sich vor Ort behandeln zu lassen. Das Gesundheitssystem, seit 1978 im nationalen Gesundheitsdienst SSN organisiert, funktioniert zwar, hat aber seine Tücken und ist regional sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist die medizinische Grundversorgung kostenlos und wird durch Steuern finanziert.

Ein typisches Beispiel: Mit einer akuten Nierenkolik und entsprechenden Schmerzen lässt sich ein deutscher Manager in Rom am Morgen von der Ehefrau zum "pronto soccorso" bringen, in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses. Dort gilt wie in ganz Italien das Ampel-Prinzip: behandelt wird jeder, aber in der Reihenfolge nach Einschätzung des Arztes. "Rot" kommt sofort dran, dann "gelb", die Patienten mit "grün" müssen warten und die mit dem Code "weiß" kommen als letzte dran. Der Manager erhält den Code "grün". Das heißt warten. Nach schmerzvollen Stunden erbarmt sich ein Arzt, der vorbeikommt und zieht seine Behandlung vor. Wie so oft in Italien wird ein institutionelles Problem mit Flexibilität und Mitmenschlichkeit gelöst. Das Ampel-Prinzip ist strikt: "rot" gibt es nur bei akuter Lebensgefahr.

Die Alternative ist wie in vielen anderen Ländern eine schnelle Behandlung bei privaten Kliniken und Ärzten - gegen Cash. Wer das nicht will oder kann, muss sich bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen lokalen Gesundheitsdienst melden und erhält eine Gesundheitskarte. Der "Familienarzt" übernimmt dann die Primärversorgung und schreibt Überweisungen.

Die Planung, Finanzierung, Kontrolle und Überwachung des Gesundheitswesens ist in der Hand der Regionen - und das erschwert Reformen. Sie legen auch die Gebühren der Selbstbeteiligung fest. Das Gesundheitsministerium in Rom kümmert sich um Grundsatzaufgaben. Ministerin Beatrice Lorenzin ...

