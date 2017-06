Halle (ots) - Alle wissen jetzt, wie es in grünen Gremiensitzungen mit Kretschmanns Beteiligung so zugeht. Nun kann man darüber streiten, ob es legitim ist, ein Dokument zur Grundlage einer Debatte zu machen, das nicht auf journalistischem Wege, sondern auf dem Wege eines Großen Lauschangriffs zustande kam. Doch es ist da. Und es beweist, wie weit der formal mächtigste Mann der Partei und die Partei selbst politisch auseinanderdriften. Für die Grünen ist das Video ein Fiasko. Kretschmann redet so, wie die Leute reden. Sie werden seine Worte gegen die Grünen wenden



