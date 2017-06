Halle (ots) - Die Mitgliedstaaten haben den Schock überwunden, der die Briten gerade heimsucht, weil immer mehr sich fragen: Was haben wir da angerichtet? Fast schon erleichtert, weil der ewige Bremser London nicht mehr behindert, beschloss man die Verteidigungsunion, bekannte sich zum Freihandel, klopfte den Kurs beim Klimaschutz fest und begann mit den Vorbereitungen, um demnächst die Beute des britischen Ausstiegs in Form zweier attraktiver EU-Agenturen zu verteilen. May konnte zusehen, musste sich bissige Kommentare anhören und erntete Kopfschütteln, als sie von einem konstruktiven Auftakt der Brexit-Verhandlungen sprach. Die Scheidung muss erst noch vollzogen werden, die Trennung aber hat längst stattgefunden.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de