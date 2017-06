Bremen (ots) - Der Hamburger Gipfel bietet auch Kritikern gewaltigen Chancen, die Leuchtreklame "No G 20", die über der Roten Flora in Hamburg prangt, führt völlig in die Irre. Dank der hiesigen Demonstrations- und Meinungsfreiheit lassen sich auch kritische Positionen so wirkungsvoll wie selten in einen globalen Diskurs bringen. Darauf sollten sich Kreativität und Ehrgeiz richten, nicht auf Gewaltattacken und Störmanöver.



