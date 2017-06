Commerzbank senkt SAP auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SAP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 100 Euro belassen. Er sehe derzeit kaum positive Kurstreiber, die die Bewertung des Softwarekonzerns weiter steigen lassen könnten, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag.

Citigroup hebt Commerzbank auf 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der Commerzbank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 12 Euro genannt. Das Wettbewerbsumfeld in der deutschen Bankenlandschaft verbessere sich, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die börsennotierten Banken dürften davon profitieren und wieder profitabler werden. Die Commerzbank halten die Experten für am besten aufgestellt.

Berenberg startet BASF mit 'Sell' - Ziel 78 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat BASF mit "Sell" und einem Kursziel von 78 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Papier sei hoch bewertet, weil Investoren auf eine weitere Knappheit bei einigen Chemikalien hofften und somit von höheren Gewinnschätzungen ausgingen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Freitag. Diese Hoffnung sei aber zu groß. Zudem könnten dem Chemiekonzern wegen seiner Tochter Wintershall die langfristig wohl sinkenden Ölpreise zu schaffen machen.

Commerzbank hebt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktien der Salzgitter AG von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 38 Euro angehoben. Analyst Ingo-Martin Schachel betonte in einer Studie vom Freitag die deutlichen Margenverbesserungen im Bandstahl-Geschäft und hob seine Gewinnschätzungen an.

HSBC senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel leicht erhöht auf 104 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Dürr nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 103 auf 104 Euro angehoben. Mit einem Zuwachs von mehr als 40 Prozent im bisherigen Jahr habe die Aktie des Anlagenbauers die Kursverluste der vergangenen beiden Jahre fast wieder wettgemacht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der nächste große Kurstreiber - eine weitere größere Akquisition außerhalb des Auto-Geschäfts - scheine noch etwas auf sich warten zu lassen.

DZ Bank senkt Fuchs Petrolub auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fuchs Petrolub nach den jüngsten Kursgewinnen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 43 Euro belassen. Der Schmierstoffkonzern sei im Branchenvergleich mittlerweile zu hoch bewertet, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Freitag. Zudem dürfte die Geschäftsdynamik im zweiten Quartal etwas nachlassen.

Kepler Cheuvreux hebt Axel Springer auf 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Axel Springer nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 63 Euro angehoben. Das Digitalgeschäft sorge für Wertsteigerungen des Medienkonzerns, schrieb der neu zuständige Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Freitag. Die Aktie sei kein Schnäppchen mehr, verfüge aber dennoch über weiteres Aufwertungspotenzial.

Independent Research hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier verwies auf mögliche weitere Kostensenkungen in der Sparte Industrial Solutions und die anstehenden Rüstungsaufträge der Untersparte Marine Systems. Auch in den kommenden Monaten dürfte die Kursentwicklung von den Erfolgsaussichten einer Fusion der Stahlsparte geprägt sein, schrieb er in einer Studie vom Freitag.

