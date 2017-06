FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 19. bis 23.06.2017

MONTAG

Morgan Stanley hebt Eon auf 'Overweight' - Kursziel 10,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,30 Euro angehoben. Die Papiere von RWE und der Eon-Abspaltung Uniper seien zuletzt besonders gut gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Nun sei es aber an der Zeit, sich auf die Eon-Aktie zu konzentrieren. Dank Schuldenabbau und Kostensenkungen könnte der Energiekonzern in puncto Free Cashflow und Dividenden positiv überraschen.

Morgan Stanley senkt RWE auf 'Equal-weight' - Ziel 20,40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RWE nach dem zuletzt starken Kursverlauf von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Bewertung der Versorgerpapiere sei inzwischen recht üppig, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Er hob sein Kursziel von 18,00 auf 20,40 Euro an, signalisiert damit aber kaum noch Kurspotenzial.

UBS senkt Ziel für Munich Re auf 170 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 172 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts erneut enttäuschender Preise bei den Erneuerungsrunden im Juni reduzierten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2018 und danach, wie aus einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie hervorgeht.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 15,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 14,00 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Ticketpreis-Entwicklung bei der Fluggesellschaft stütze die Kursrally in diesem Jahr, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die ungewisse operative Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibe er aber vorsichtig.

Goldman hebt Ziel für Lanxess auf 71 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephen Benson passte seine Schätzungen laut einer Studie vom Montag an buchhalterische Änderungen mit Blick auf das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco und die unerwartet früh abgeschlossene Akquisition von Chemtura an.

DIENSTAG

Merrill Lynch hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 10,80 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,80 auf 10,80 Euro angehoben. Der Versorger sollte inzwischen so flexibel sein, um die Ausschüttungsquote auf 70 bis 80 Prozent zu erhöhen und die Investitionen um 10 Prozent aufzustocken, schrieben die Analysten in einer Studie vom Dienstag. Für die Jahre 2017 bis 2020 rechnen sie mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 10 Prozent.

Kepler Cheuvreux senkt RWE auf 'Reduce' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RWE von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 18 Euro belassen. Die niedrigen Anleiherenditen seien schlecht für die Bilanzwerte des Versorgers, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Dienstag. Sein Kursziel habe bislang auf der Annahme sinkender Rückstellungen bei etwas höheren Renditen basiert. Dieser Werttreiber funktioniere aber offenbar nicht mehr.

Deutsche Bank hebt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Munich Re von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 164 auf 170 Euro angehoben. Der Kapitalpuffer der Münchner decke die Kosten für das Aktienrückkaufprogramm und die Dividenden für zwei Jahre, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Dienstag. Er passte seine Dividendenschätzungen wegen der Rückkäufe zudem nach oben an.

Deutsche Bank hebt Ziel für Hannover Rück auf 100 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Hannover Rück von 97 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frank Kopfinger geht in einer Branchenstudie vom Dienstag hier von der schwächsten Entwicklung des Ergebnisses je Aktie unter den europäischen Rückversicherern aus.

Independent Research senkt Ziel für Metro auf 36 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Metro-Aktie anlässlich der geplanten Whole-Foods-Übernahme durch Amazon von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auch in Deutschland sei ein solches Vorgehen des Online-Händlers denkbar, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Dienstag. Nach der Aufspaltung des Dax-Konzerns könnte Amazon die "neue" Metro übernehmen und damit die Aktie nach oben treiben. Amazons Schritt könne aber auch ein Risiko in Form eines zunehmenden Wettbewerbs darstellen.

MITTWOCH

S&P Global senkt Qiagen auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Qiagen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Der jüngste Kursanstieg sei eine gute Gelegenheit, die Position in den Papieren des Diagnostikspezialisten zu reduzieren, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich inzwischen verschlechtert.

JPMorgan hebt Ziel für HeidelbergCement auf 91 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement von 86 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäische Baustoffindustrie verzeichne nach wie vor einen Aufwärtstrend, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Wachstumsprognosen für den Sektor und sieht auch beim Gewinn (Ebitda) weiteres Aufwärtspotenzial. Bei der Aktie des deutschen Zementherstellers ist der Experte wegen einiger Ergebnisrisiken vorsichtig.

Goldman hebt Ziel für Fraport auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber dürfte von einem starken Passagierwachstum profitieren, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Infrastruktur-Branchenstudie vom Mittwoch. Creuset verwies auf den Ausbau des Ryanair-Angebots in Frankfurt. Insgesamt bevorzuge er aber die Betreiber von Mautstraßen gegenüber den Flughafenbetreibern.

SocGen hebt Ziel für Dürr auf 125 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Dürr von 98 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert hob seine Schätzungen für den Anlagenbauer angesichts einer optimistischeren Einschätzung der Tochter Homag an. Der Spezialist für Maschinen zur Holzbearbeitung dürfte die bis 2020 gesteckten Ziele bereits im kommenden Jahr übertreffen, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

DONNERSTAG

Kepler Cheuvreux senkt Eon auf 'Reduce' - Ziel 8 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eon von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber auf 8 Euro belassen. Die niedrigen Renditen am Anleihemarkt seien eher schlecht für die Bilanzwerte des Versorgers, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Dienstag. Sein Kursziel habe bislang auf der Annahme sinkender Rückstellungen bei etwas höheren Renditen basiert. Dieser Werttreiber könnte nun ausfallen. Bereits vor zwei Tagen hatte Becker die RWE-Aktien aus den gleichen Gründen abgestuft.

UBS streicht Deutsche Telekom von 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom von der "Most Favoured List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Die Analysten begründeten die Herausnahme in einer Studie vom Donnerstag mit der zuletzt starken Entwicklung der T-Aktie.

UBS hebt Osram auf 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die UBS hat die Osram-Aktie in die "Most Favoured List" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen für das Papier des Lichttechnikkonzerns derzeit ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent, wie aus einer Studie vom Donnerstag hervorgeht.

UBS hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die UBS hat die Vorzugsaktien von Volkswagen in die "Most Favoured List" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen für die Aktie des Autokonzerns derzeit ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent, wie aus einer Studie vom Donnerstag hervorgeht.

UBS streicht Rheinmetall von 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall von der "Most Favoured List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,30 Euro belassen. Die Analysten begründeten die Herausnahme in einer Studie vom Donnerstag mit der zuletzt starken Kursentwicklung.

Kepler Cheuvreux senkt Stada auf 'Reduce' und Ziel auf 62,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stada anlässlich des Fristendes für das Kaufgebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven von "Buy" auf "Reduce" abgestuft. Analyst Oliver Reinberg senkte zudem das Kursziel von 66,00 auf 62,50 Euro. Ein Erfolg der geplanten Transaktion sei nicht garantiert, denn die Andienungsquote habe am Tag vor Fristablauf erst bei rund 41 Prozent gelegen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Anleger sollten die Papiere vor Fristende am Markt verkaufen, denn bei einem Scheitern des Deals drohe ein Rückschlag bis auf 55 Euro.

FREITAG

Commerzbank senkt SAP auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SAP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 100 Euro belassen. Er sehe derzeit kaum positive Kurstreiber, die die Bewertung des Softwarekonzerns weiter steigen lassen könnten, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag.

Citigroup hebt Commerzbank auf 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der Commerzbank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 12 Euro genannt. Das Wettbewerbsumfeld in der deutschen Bankenlandschaft verbessere sich, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die börsennotierten Banken dürften davon profitieren und wieder profitabler werden. Die Commerzbank halten die Experten für am besten aufgestellt.

Berenberg startet BASF mit 'Sell' - Ziel 78 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat BASF mit "Sell" und einem Kursziel von 78 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Papier sei hoch bewertet, weil Investoren auf eine weitere Knappheit bei einigen Chemikalien hofften und somit von höheren Gewinnschätzungen ausgingen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Freitag. Diese Hoffnung sei aber zu groß. Zudem könnten dem Chemiekonzern wegen seiner Tochter Wintershall die langfristig wohl sinkenden Ölpreise zu schaffen machen.

Commerzbank hebt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktien der Salzgitter AG von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 38 Euro angehoben. Analyst Ingo-Martin Schachel betonte in einer Studie vom Freitag die deutlichen Margenverbesserungen im Bandstahl-Geschäft und hob seine Gewinnschätzungen an.

HSBC senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel leicht erhöht auf 104 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Dürr nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 103 auf 104 Euro angehoben. Mit einem Zuwachs von mehr als 40 Prozent im bisherigen Jahr habe die Aktie des Anlagenbauers die Kursverluste der vergangenen beiden Jahre fast wieder wettgemacht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der nächste große Kurstreiber - eine weitere größere Akquisition außerhalb des Auto-Geschäfts - scheine noch etwas auf sich warten zu lassen.

DZ Bank senkt Fuchs Petrolub auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fuchs Petrolub nach den jüngsten Kursgewinnen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 43 Euro belassen. Der Schmierstoffkonzern sei im Branchenvergleich mittlerweile zu hoch bewertet, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Freitag. Zudem dürfte die Geschäftsdynamik im zweiten Quartal etwas nachlassen.

