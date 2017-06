Ravensburg (ots) - Die Zahlen im Allgäuer Tourismussektor stimmen. Wie immer in einer solch komfortablen Situation besteht die Gefahr, dass sich die Verantwortlichen zurücklehnen und manche Entwicklung verschlafen - gerade die Digitalisierung.



Nehmen wir als Beispiel freies WLAN im Allgäu. Hotspots sind schwer zu finden oder nicht vorhanden. Glücklich ist jener Gast, der über sein Hotel ins WLAN kommt. Nun war dieses Thema vor wenigen Jahren kaum relevant. Wenn aber heutzutage nur wenig geht, ist dies ein Ärgernis. Deshalb hat Wirtschaftsstaatssekretär Pschierer beim Tourismusgipfel gut getan, den Finger in die Wunde zu legen. Junge Touristiker muss er dabei nicht überzeugen. Es sind eher die älteren Herrschaften, die teilweise von der Digitalisierung überfordert sind. Schließlich ging es Jahrzehntelang auch anders. Nun ist aber Gefahr im Verzug - sonst suchen sich vor allem Digital Natives andere Ziele.



