Die Mehrheit der Deutschen lehnt die Umbenennung eines Platzes oder einer Straße im eigenen Heimatort zu Ehren von Helmut Kohl ab. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für das Nachrichtenmagazin "Focus".

Demnach sind lediglich 34 Prozent der Bundesbürger für eine Umbenennung zu Ehren des verstorbenen Bundeskanzlers, 56 Prozent sind dagegen. Die Zustimmung ist am höchsten unter Anhängern von Union und FDP (jeweils 43 Prozent), am niedrigsten bei Anhängern von SPD und Grünen (jeweils 24 Prozent). Emnid befragte am 20. und 21. Juni 2017 insgesamt 1.002 Personen.