Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will die Sozialdemokraten während ihres Parteitages am Sonntag in Dortmund zu einem beherzten Engagement im Wahlkampf auffordern. Schröder werde während einer kurzen Rede an seine Partei appellieren, nun nicht angesichts schlechter Umfragewerte aufzugeben, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Umfeld Schröders.

Der Ausgang der Bundestagswahl am 24. September sei völlig offen, wolle Schröder den Delegierten deutlich machen. Der Altkanzler wird dabei dem Vernehmen nach an den Bundestagswahlkampf 2005 erinnern, bei dem die SPD der nach miserablen Umfragewerten eine beachtliche Aufholjagd gelungen war, die in einem Wahlergebnis von 34 Prozent mündete, schreibt die "Welt am Sonntag" weiter.