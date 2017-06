Bremen (ots) - Zum zügigen Handeln in Sachen Brexit hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, die britische Regierung aufgefordert. "Das ist ein selbst gewähltes Schicksal. Die EU hat nicht um diese Scheidung gebeten",sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem WESER-KURIER. Die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, sehe er als historischen Fehler, sie müsse aber respektiert werden. "Jetzt geht es darum, diese Austrittsverhandlungen so geordnet und fair wie möglich über die Bühne zu bringen", sagte er. Als zentrale Diskussionspunkte sieht der Europapolitiker auch die Finanzen: "Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was ein britischer EU-Austritt kosten wird." Auch die Nordirland-Frage sei "extrem sensibel", so McAllister, schließlich sei die EU Mitinitiator des Versöhnungsprozesses zwischen Protestanten und Katholiken gewesen.



