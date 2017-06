Osnabrück (ots) - Linkspartei wirft EU-Chefs Inkompetenz bei Armutsbekämpfung vor



Parteichefin Kipping kritisiert Konzentration auf Aufrüstung und Verteidigung - "Verrat an der Idee Europas"



Osnabrück. Die Linkspartei übt scharfe Kritik an der EU-Verteidigungsstrategie und wirft den EU-Staats- und -Regierungschefs Inkompetenz in der Armutsbekämpfung und beim Thema Migration vor. Parteichefin Katja Kipping sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Es ist ein Offenbarungseid für die Europäische Union, dass sie sich nur auf mehr Aufrüstung und militärische Zusammenarbeit verständigen kann, aber bei Fragen sozialer Gerechtigkeit, im Kampf gegen Armut und beim humanitären Umgang mit Migrantinnen und Migranten hingegen offensichtlich handlungsunfähig ist." Derartige Schwerpunkte zu setzen sei "ein Verrat an der Idee Europas", kritisierte Kipping und forderte ein Umdenken: "Die vielbeschworenen gemeinsamen europäischen Werte können sich doch nicht auf Waffen und Militär beschränken", sagte die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl im September.



