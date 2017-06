Vielfachgründer Christian Vollmann hat selbst erfahren, wie wichtig Netzwerke für den Unternehmenserfolg sind. Für seine neueste Idee, Nachbarn miteinander zu vernetzen, hat er sogar seinen festen Manager-Job gekündigt.

Nein, so richtig idyllisch ist die Nachbarschaft des Unternehmens nicht. In der Umgebung des Berliner Bahnhofs Ost herrscht die vielerorts übliche Gewerbegebiets-Tristesse: Es gibt einen Trucker-Imbiss, eine Tankstelle und viele Lagerhallen.

Und doch will Gründer Christian Vollmann aus einem dieser Backsteingebäude heraus die Menschen im Land näher zusammenbringen, eine neue Nachbarschaftskultur schaffen. Zumindest digital sollen die Bewohner von Vororten und Kiezen sich näherkommen. Das von ihm mitgegründete Internetportal Nebenan.de bringt die Nutzer in einem Wohngebiet über eigene Nachrichten, einen Marktplatz und einen Veranstaltungskalender miteinander in Kontakt. Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf hat Vollmann bereits abgehakt. Damit fehlen immer noch rund 90 Prozent des Landes. Vollmann ist fest entschlossen, auch die noch mit seinem Projekt zu erreichen.

Das Knüpfen von Netzwerken war schon immer ein wichtiges Erfolgsrezept in der bisherigen Karriere des Vielfachunternehmers. In der Berliner Start-up-Szene kennt man ihn. Anfang des Jahrtausends hat er als Praktikant bei Alando angefangen, einem von den heute für den Inkubator Rocket Internet bekannten Samwer-Brüdern gegründeten Internetauktionshaus. Alando verkauften die Samwers an Ebay. Vollmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...