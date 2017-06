Mischkonzern Bouygoues profitiert vom Comeback Frankreichs, die Börsenneulinge Delivery Hero und Vapiano im Check und neue Chancen mit Chinafonds. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Bouygoues - Solide Wette auf Frankreichs Comeback

Die französische Notenbank rechnet damit, dass die Wirtschaft Frankreichs im zweiten Quartal an Dynamik zulegt. Wahrscheinlich werde das Wachstum nach 0,4 Prozent in den ersten drei Monaten dann im Frühjahrsquartal auf 0,5 Prozent anziehen. Große Hoffnungen verbinden die französischen Unternehmen mit der Politik des neuen Präsidenten Emmanuel Macron.

Frankreichs Comeback käme besonders dem Mischkonzern Bouygues zugute. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt Bouygues im Heimatland. Der Großteil der Gewinne stammt aus dem Baugeschäft mit den Schwerpunkten Infrastruktur (Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen), Immobilienbewirtschaftung und umweltfreundliche Gebäude. Schon im ersten Quartal wuchs das Auftragspolster der französischen Bausparten mit plus sechs Prozent stärker als das der internationalen Abteilungen, die um zwei Prozent zulegten. Mit 31 Milliarden Euro ist das Auftragspolster dick wie nie.

Auch die kleineren Sparten laufen gut: Im Mobilfunk kamen 364.000 Kunden hinzu, insgesamt sind es nun 13,4 Millionen; die Zahl der Festnetzkunden kletterte um 88 000 auf 3,2 Millionen. Im Mediengeschäft bauten die fünf Fernsehkanäle von TF1 ihren Publikumsanteil um 0,7 Prozentpunkte auf 28 Prozent aus. Die Beteiligung am Bahn- und Energietechnikkonzern Alstom trug im ersten Quartal allein 45 Millionen Euro zum Nettogewinn bei. Insgesamt dürfte Bouygues 2017 unterm Strich etwa 800 Millionen Euro verdienen, zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

IPO-Tipp: Delivery Hero - Für Anleger viel zu teuer

Wenn am Freitag nächster Woche die Aktien des Online-Essenslieferdiensts Delivery Hero erstmals an der Börse gehandelt werden, dürfte der Preis weit über der Zeichnungsspanne von 22 bis 25 Euro liegen. Im vorbörslichen Handel wurden bis zu 29,80 Euro bezahlt. Bei 172 Millionen Aktien ergäbe das fünf Milliarden Euro Börsenwert. Selbst wenn Delivery weiter wächst und in diesem Jahr rund 450 Millionen Euro Umsatz erzielt, wäre das mehr als eine zehnfache Bewertung des Geschäftsvolumens. Dass die Aktien des niederländischen Konkurrenten Takeaway nach 50 Prozent Kursrally in diesem Jahr auf eine ähnlich hohe Bewertung kommen, ist kein Grund, für Neuling Delivery so viel zu bezahlen.

Börsenneuling im Check: Delivery HeroBrancheOnline-Essenslieferdienst Mitarbeiter9209Umsatz 2015/2016/2017166/297/450 Millionen EuroNettoergebnis: 2015/2016/2017-253/-195/50 Millionen EuroErgebnis je Aktie¹: 2015/2016/2017 -1,47/-1,13/0,29 EuroKGV 201786,2Dividende je Aktie für 2017keineBegleitende BankenCitigroup, Goldman Sachs, Morgan StanleyPreisspanne22,00 bis 25,50 Euroangebotene Aktien (inkl. Mehrzuteilung)bis zu 39,042 Millionen StückEmissionserlös858,92 bis 995,57 Millionen Eurodavon aus Kapitalerhöhung (Erlös)18,95 Millionen Stück (bis zu 483,26 Millionen Euro)Zeichnungsmöglichkeit bis28. Juni 2017 Erstnotiz30. Juni 2017 ISINDE000A2E4K43RisikohochEmpfehlungschnelle Zeichnungsgewinne möglich, keine Anlage ¹ gerechnet mit der absehbaren Aktienzahl von 172 Millionen Stück

Quelle: Unternehmen, Banken, eigene Recherche

Werte für 2017 geschätzt

Weitere Risiken kommen hinzu. Delivery leidet unter hohen operativen Verlusten und teuren Krediten (WirtschaftsWoche 12/2017). Zwar konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr den Gesamtwert aller ausgeführten Online-Essensbestellungen von 1,4 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden erhöhen. Grund dafür sind vor allem Zukäufe - die aber strapazieren die Bilanz. Auch wenn das Eigenkapital nach dem Börsengang auf rund eine Milliarde Euro anschwellen dürfte, stehen auf der anderen Seite 1,3 Milliarden Euro an Firmenwerten (Goodwill) und Markenwerten zu Buche. Diese Aufblähung birgt das Risiko hoher Abschreibungen, wenn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...