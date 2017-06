24.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den kommenden Tagen stehen lediglich ein paar wichtige Wirtschaftsindikatoren (wie der deutsche ifo-Index) und interessante Unternehmensergebnisse (z.B.: Nike und H&M) im Fokus. Die Schwergewichte aus wirtschaftlicher Sicht werden dann aber erst in der ersten Juli-Woche publiziert. Der Veröffentlichungsreigen im Zuge der Berichtssaison zum zweiten Quartal geht dann ohnehin erst ab Mitte Juli so richtig los. Angesichts dessen rücken momentan andere Themen stärker in den Mittelpunkt: So kündigte...

Den vollständigen Artikel lesen ...