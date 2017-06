Madrid (ots/PRNewswire) -



Hodgkin-Lymphom ist die häufigste Malignität bei jungen Erwachsenen. Intensive Chemotherapie mit acht oder sechs eBEACOPP-Zyklen ist bei Patienten mit Hodgkin-Lymphom (HL) im fortgeschrittenen Stadium äußerst effektiv, allerdings auf Kosten schwerer Toxizitäten. Mit Blick auf eine bessere Verträglichkeit haben wir untersucht, ob uns die Bestimmung der metabolischen Reaktion mithilfe der Positronen-Emissions-Tomografie nach zwei Zyklen (PET-2) die Auswahl der Patienten ermöglichen würde, die mit einer reduzierten Intensität (vier Zyklen) und ohne Verlust der Wirksamkeit behandelt werden könnten.



Die GHSG-Studie HD18 wurde in fünf europäischen Ländern durchgeführt (Deutschland, Schweiz (SAKK), Österreich (AGMT), Tschechische Republik und Niederlande). Zwischen Mai 2008 und Juli 2014 wurden 2101 Patienten im Alter zwischen 18 und 60 Jahren mit neu diagnostiziertem HL im fortgeschrittenen Stadium rekrutiert, von denen 1005 PET-2-negativ waren.



Die reduzierte Therapie mit vier eBEACOPP-Zyklen war 6/8 Zyklen beim progressionsfreien Überleben über 5 Jahre nicht unterlegen (92 2 % im Vergleich zu 90 8 %, Differenz +1·4 %, 95-%-KI -2·7-5·4). In der experimentellen Gruppe lag keine behandlungsbedingte Mortalität vor, und wir beobachteten weniger Infektionen, weniger Organtoxizitäten und eine sehr geringe Inzidenz der sekundären akuten myeloischen Leukämie. In der Gesamtbetrachtung führte dies bei der Patientenkohorte mit reduzierter Behandlung zu einer signifikant überlegenen 5-Jahres-Überlebensrate (97·7 % im Vergleich zu 95·4 %, Log-Rank p=0·004).



Zusammenfassend ist die Behandlung mit vier eBEACOPP-Zyklen in PET-2-negativen Patienten extrem wirksam, sehr sicher, kurz (12 Wochen) und kosteneffektiv. Die Ergebnisse hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit lassen einen positiven Vergleich mit jeder anderen publizierten Behandlungsstrategie zu.



Aus diesem Grund empfehlen wir die PET-2-gestützte eBEACOPP-Therapie in Patienten mit HL im fortgeschrittenen Stadium.



