Kein Spielzeug-Experte hatte ihn auf dem Plan - trotzdem wollten den Fidget Spinner plötzlich alle. Die aus den USA herübergeschwappte Welle machte einmal mehr klar: Auf dem Spielwarenmarkt sind Hypes nicht planbar.

Es war wie so oft bei den Spielwaren-Supertrends: Erst lag die Ware kaum beachtet im Regal, "dann gingen die Umsätze plötzlich durch die Decke". Inzwischen haben Bundesbürger, so berichtet Willy Fischel vom Bundesverband des Spielwaren- Einzelhandels (BVS), weit mehr als eine Millionen Euro für sogenannte Fidget Spinner ausgeben. Die Mischung aus Handschmeichler, Propeller und Ninja-Wurfstern ist der Spielwaren-Sommertrend 2017 - und auf deutschen Schulhöfen ein Muss.

Fischel zeigt sich über die aus den USA nach Deutschland schwappende Fidget-Spinner-Welle begeistert. "Das ist ein Sommermärchen für Kids und den Spielwareneinzelhandel", schwärmt der Branchenexperte. Denn der Handkreisel sei ein Mitnahmeprodukt, das für Zusatz-Umsatz sorge, ohne dass er den Umsatz anderer Produkte kannibalisiere. So etwas gebe es nur selten.

Andere Branchen-Fachleute freuen sich ebenfalls über die gut laufenden Geschäfte mit den überwiegend in China produzierten handtellergroßen Fidget Spinnern, was frei übersetzt so viel wie Zappel-Kreisel heißt. Der Name spielt auf die angebliche beruhigende Wirkung des Kreisels bei hyperaktiven Kindern und Jugendlichen an. Einen hohen Spielwert haben die "Spinner" nach Einschätzung von Fachleuten allerdings nicht.

Der Hype offenbart einmal ...

