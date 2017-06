Die FDP will nach der Bundestagswahl ihre Mitglieder über einen möglichen Regierungseintritt abstimmen lassen. "Im Falle eines Erfolgs bei der Bundestagswahl sollte bei uns die Basis - also nicht wenige, sondern alle - über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden", sagte der Parteivorsitzende Christian Lindner der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Samstagausgabe).

Mit dem ersten komplett online durchgeführten Mitgliederentscheid der Parteiengeschichte in Nordrhein-Westfalen habe man "Pionierarbeit" geleistet. 6266 der rund 15.500 Mitglieder hatten an einer einwöchigen Abstimmung über den Koalitionsvertrag mit der CDU teilgenommen. 97,2 Prozent gaben grünes Licht für die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf. "Demokratische Prozesse müssen unter Berücksichtigung formaler Kriterien viel stärker ins digitale Zeitalter transportiert werden", sagte Lindner der WAZ.