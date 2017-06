Hamburg (ots) -



Unter dem Motto "Der ART Kunst-Sommer" begleitet Europas größtes Kunstmagazin alle Interessierten mit insgesamt fünf Heften durch dieses besondere Kunstjahr. Gleich drei Großausstellungen sind in diesem Sommer zu sehen und alle werden redaktionell von ART begleitet - in drei Schwerpunktausgaben sowie zwei Sonderheften. Nach dem ART-Spezial "Biennale Venedig" ist jetzt auch das zweite Sonderheft erhältlich: Das ART-Spezial "documenta 14" wurde innerhalb von drei Tagen nach Ausstellungseröffnung produziert. Im Jahr 2012 - zur documenta 13 - brachte ART zum ersten Mal ein Sonderheft zur Weltkunstschau auf den Markt. Damals mit außerordentlichem Erfolg: Nachdem die damalige Startauflage vergriffen war, folgten zwei Nachdrucke des Magazins. Die diesjährige Ausgabe widmet sich zudem den "Skulptur-Projekten" in Münster, der dritten großen Kunstschau dieses Sommers.



Das ART-Spezial "documenta 14" ist ein umfangreicher Kunstführer für alle Besucher der Ausstellung. Die ART-Redaktion führt den Leser systematisch durch alle Spielorte der 14. documenta und zeigt auf 148 Seiten Bildreportagen mit den schönsten und interessantesten Kunstwerken aus Kassel. Abgerundet wird das Konzept durch ein Künstler-A-Z sowie große Hintergrundberichte über die diesjährigen documenta-Künstler und die 13 zurückliegenden documenta-Ausstellungen.



Zusätzlich berichtet das ART-Spezial über die "Skulptur-Projekte" in Münster. Auf weiteren 14 Seiten wird der Leser durch die Ausstellung geführt, die über die Stadtfläche Münsters verteilt, alle zehn Jahre stattfindet.



Tim Sommer, Chefredakteur ART: "Dieses Sonderheft ist alles zugleich: Einstimmung, Reiseführer und Souvenir von zwei der großen Ausstellungen dieses Jahres."



Das ART-Spezial "documenta 14" erscheint in einer Druckauflage von 90.000 Exemplaren und ist für 14,80 Euro im Handel erhältlich.



