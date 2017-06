In vielen Modegeschäften bleiben in diesem Jahr die Kunden aus. Die Wintersaison war schlecht. Und auch die Frühjahrs- und Sommersaison geben Experten allmählich verloren. Selbst der Online-Handel wächst weniger.

Die Verbraucher lassen die Modegeschäfte in den Einkaufsstraßen immer öfter links liegen. Seit Jahresbeginn lagen die Umsätze des stationären Textilhandels in Deutschland Marktstudien zufolge in fast allen Monaten deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. "Bekleidung kaufen ist einfach nicht mehr sexy", urteilt die Handelsexpertin Petra Mücke von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).

Nach einer Marktstudie des Branchenfachblatts "Textilwirtschaft" lagen die Umsätze im stationären Textilhandel im Januar, Februar, April und Mai deutlich unter dem Vorjahresniveau - zum Teil bis zu neun Prozent. Lediglich im März sorgten ein paar unerwartet frühe, sommerliche Tage für ein kurzes Aufflackern der Kauflust. "Da hat das Wetter ausnahmsweise zum Saisonauftakt gepasst und die Leute haben gekauft", berichtet Mücke.

Doch Hoffnungen des Handels, damit sei der Startschuss für eine anhaltende Markterholung gegeben, erfüllten sich nicht. Es blieb ein Strohfeuer. Mit dem deutlichen Minus ...

