Die Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul vom IS ist im Gange. Soldaten schaffen Fluchtkorridore für Zivilisten. Doch Hunderte kommen bei den Gefechten ums Leben und werden als menschliche Schutzschilde missbraucht.

Während der Offensive irakischer Truppen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Altstadt Mossuls sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen Hunderte Zivilisten getötet oder verletzt worden. Es gebe Berichte, wonach Tausende bis Zehntausende Einwohner als lebende Schutzschilde missbraucht würden, sagte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande, am Samstag. Hunderte Unbeteiligte, darunter Kinder, seien erschossen worden. Die UN erklärten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...