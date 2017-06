Berlin (ots) - Moia, Mobilitätsdienstleister und 13. Marke des VW-Konzerns, will 2018 einen Shuttle-Linienverkehr auf Abruf mit eigenen Elektrobussen starten. Aufgebaut werden soll dabei ein engmaschiges Netz von festen, virtuellen Haltepunkten, das sich über die Stadt legt, wie Moia-Chef Ole Harms dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) sagte. "Diese Punkte werden gut erkennbar und für die Nutzer in wenigen Minuten erreichbar sein."



