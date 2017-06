Peking (ots/PRNewswire) - Am 23. Juni 2017 hat Lilith Games sein Spiel Art of Conquest auf Huawei HiGame als weltweiten Release vorgestellt. Mit diesem Release können Spieler im Nahen Osten und in Südostasien das Spiel erleben und sich über exklusive In-Game-Geschenke freuen.



Highlights, begeisterte Bewertungen und angeboten von Apple, Google and Huawei



In 3 Jahren unermüdlicher Arbeit entstand Art of Conquest, das 2. von Lilith Game entwickelte Strategiespiel nach Soul Hunters. Nach seinem Debut am 6. Juni wurde Art of Conquest von den Gaming-Medien durch die Bank in höchsten Tönen gelobt. In über 140 Ländern wurde Art of Conquest sowohl auf iOS als auch auf Google Play unter den Top-Spielempfehlungen auf der Homepage aufgeführt.



Art of Conquest ist ein Echtzeit-Strategiespiel für Mobilgeräte. Es verfügt über eine eigenentwickelte Grafik im europäischen oder amerikanischen Stil und einzigartige Gefechtstechniken. Es unterstützt 600 unabhängige Schlachten, die beispiellose Möglichkeiten bei Gefechtsformation und Schlachtführung ermöglichen. Darüber hinaus können Spieler mehr als 20 verschiedene Heroes sammeln und ausbilden. Jeder hat seine ganz eigenen Fähigkeiten, wodurch ein komplett neues Strategieerlebnis entsteht.



Huawei stellt im Stillen seine Gaming-Plattform für Integration und globale Verbreitung online



Nach Apple und Google ist Huawei das dritte Unternehmen, das eine weltweite Plattform für Spiele und Apps anbietet. Huawei hat seine HiGame-Plattform im Ausland von langer Hand vorbereitet. Sie bietet Entwicklern professionelle, bequeme und umfassende Leistungen zur Spielintegration. Entwickler werden auch durch technischen Support unterstützt, um eine schnelle und unkomplizierte Integration und globale Verbreitung zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Leistungen bis 2017 in mehr als 30 Ländern und Regionen weltweit zur Verfügung stehen.



Dank der globalen Ausrichtung von Huawei bietet Huawei HiGame Entwicklern eine Fülle kostenloser Online- und Offline-Ressourcen. 2016 hat Huawei mit 29 % und 139 Millionen verkauften Smartphones das durchschnittliche Branchenwachstum deutlich überschritten. Huaweis B2C-Services erzielten in 40 Ländern eine unglaubliche Umsatzsteigerung von 100 %. Daran beteiligt waren der HiGame-Kundenstamm, Huaweis eigene offizielle Medienarbeit und sein Mobiltelefonmarketing sowie gemeinsame Verkaufsaktionen mit Einzelhändlern weltweit. Beispielsweise wurde Art of Conquest von HiGame mit einer Fülle von Marketingressourcen unterstützt, darunter kundenseitige Banner, offizielle Facebook Push-Benachrichtigungen, Huawei Mobiltelefondesigns und vieles mehr.



"Auf Basis von Huaweis globaler Plattform und den Premium-Inhalten von Lilith sind wir überzeugt, dass das globale Debut von Art of Conquest auf HiGame ein großer Erfolg wird", war von HiGame zu hören. "[Wir] sehen dies auch als einen Anfang, um Entwickler auf der ganzen Welt durch technischen Support sowie Hilfestellung bei Onlineverkehr und operativem Geschäft zu unterstützen, um hoffentlich eine Win-Win-Situation zu schaffen."



Informationen zu Huaweis HiGame



HiGame ist die globale Marke für Huaweis Gaming-Center. Als Game-Vertrieb für Huaweis Markt deckt HiGame die gesamte Reichweite des Unternehmens im Mobilsektor ab, einschließlich China, Südostasien, Naher Osten, Westeuropa, Lateinamerika und Afrika.



Informationen zu Lilith Games



Das 2015 gegründete Lilith Games hat sich von Jahr zu Jahr stärker positioniert. Nach dem Riesenerfolg seines Handyspiels Soul Hunters, das ein neues Genre einläutete, bereichert Lilith mit Art of Conquest erneut den Markt für Handyspiele und das MMORTS-Genre insgesamt durch Stil, Qualität und Innovation.



