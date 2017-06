Regisseur Sönke Wortmann hatte in seiner Jugend kein Glück mit den Frauen. In einem Gespräch mit "Bild am Sonntag" sagte er: "Ein Frauentyp war ich leider nie!" Schon seine Erinnerungen an die Jugendliebe seien "schrecklich": "Das Mädchen, mit dem ich meinen ersten Kuss hatte, entschied sich leider doch um, und ist nach einer Woche lieber mit meinem besten Freund Udo gegangen."