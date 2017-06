Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für seine durch ein Youtube-Video bekannt gewordene Kritik an den Parteibeschlüssen der Grünen Lob von politischen Gegnern bekommen. FDP-Vorsitzender Christian Lindner sagte "Bild am Sonntag": "Das grüne Establishment steckt den Kopf in den Sand, wenn es um Realitätssinn geht. Wenn es erst Empörung für Ehrlichkeit braucht, dann empfehle ich mehr Mut zur Wut."

Auch Kretschmanns Landesinnenminister, Thomas Strobl (CDU), verteidigte den Wutausbruch. "Was der Ministerpräsident sagt, ist freilich nicht ganz neu und unbekannt. Und er hat auch recht damit", sagte Strobl "Bild am Sonntag".

Die Internetseite "Jouwatch" hatte ein heimlich auf dem Grünen-Parteitag aufgenommenes Video verbreitet, in dem Kretschmann unter anderem das geforderte Aus für den Verbrennungsmotor im Jahr 2030 als "Schwachsinns-Termin" bezeichnet hatte, der ohnehin nicht zu halten sei.