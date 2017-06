FRANKFURT (AFP) -- Die SPD will am Sonntag ihr Programm für die Bundestagswahl im September beschließen. Bei dem Parteitag in der Dortmunder Westfalenhalle wird Kanzlerkandidat Martin Schulz eine Rede halten, auch der frühere SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird sich an die rund 5000 Gäste richten. Von dem Programmparteitag erhoffen sich die in Umfragen deutlich hinter der Union liegenden Sozialdemokraten Rückenwind für die heiße Wahlkampfphase.

In der umstrittenen Frage der Vermögenssteuer hat sich die SPD-Spitze auf einen Kompromiss verständigt. Der SPD-Vorstand einigte sich darauf, eine Kommission einzusetzen, um "die Machbarkeit zur Wiedererhebung der Vermögensteuer zu prüfen". Das verlautete am Rande der Beratungen aus Parteikreisen.

