Eine ganz neue Welt wollen die Anhänger der Bitcoins schaffen. Eine Welt, in der man ohne Banken buchstäblich grenzenlos und billig Geld überweisen kann. In der Notenbanken die Preise nicht mehr manipulieren können. In der es neben dem bisherigen Internet der Informationen ein "Internet der Werte" gibt.

Vorerst ist das Zukunftsmusik. Und wie es das mit der Zukunft so ist, weiß niemand, ob sie in der gewünschten Form überhaupt eintritt. Aber der Höhenflug der Bitcoins und vieler anderer virtueller Währungen verlockt dazu, in diese Zukunft zu investieren.

Sheri Kaiserman, Expertin beim Broker Wedbush Securities in Los Angeles, hat dazu ein simples Rezept, das an die Aktienstrategie von Altmeister André Kostolany erinnert: "Ich würde einfach fünf bis zehn der wichtigsten virtuellen Währungen kaufen und fünf bis zehn Jahre liegen lassen", sagt sie. Und fügt pflichtgemäß hinzu, dass man für dieses Abenteuer nur einen überschaubaren Teil des Vermögens und keinesfalls die Reserven für den Lebensunterhalt einsetzen sollte. Die Website Coinmarketcap.com listet die 100 größten Kryptowährungen auf, zusammen sind sie über 100 Milliarden Dollar wert. Auf den ersten drei Plätzen stehen die Namen Bitcoin, Ethereum und Ripple, diese drei bringen es schon auf über 80 Milliarden. Die Tatsache, dass es bei Ethereum gerade technische Schwierigkeiten und einen vorübergehenden dramatischen Kurseinbruch gegeben hat, schreckt sie nicht. "Das ist ein gutes Problem", sagt sie. "Es ist durch eine Überlastung des Systems entstanden und zeigt, wie sehr diese Währungen gefragt sind."

Bitoins sind die bekanntesten virtuellen Münzen. Sie dienen bisher hauptsächlich der Spekulation, aber sind eigentlich als Zahlungsmittel erfunden worden und finden dort auch Anwendung. Die Stärke von Ethereum mit den "Ether" genannten Münzen sind dagegen so genannte Smart Contracts, also automatisch ablaufende Vorgänge, etwa Zahlungen bei Eintreffen einer Ware. Ripple wiederum und die zugehörige Währung XRP dienen dem Zahlungsverkehr unter Banken, haben also einen weniger revolutionären Anspruch als Bitcoins.Wer einmal Bitcoins erworben hat, kann damit leicht andere virtuelle Währungen kaufen. Die Geldbörse, neudeutsche "Wallet", von Jaax bietet die Möglichkeit, jederzeit gängige virtuelle Währungen gegen einander zu tauschen. Ob das mehr bringt als einfach eine Auswahl zu kaufen und liegenzulassen, ist allerdings zweifelhaft. Aber manch einer spekuliert ja auch einfach zum Spaß.

Goldman Sachs hat im März angefangen, Bitcoins in hauseigenen Research-Produkten zu besprechen. Dabei hat Jeff Currie, Chef des Rohstoff-Research, die Meinung vertreten, die virtuellen Münzen seien eher eine Art Rohstoff als eine Währung. Gleichzeitig äußerte er Zweifel, dass sie Gold ersetzen können. Damit spricht Currie eine wichtige Frage an: Was für eine Art von Anlage sind Bitcoins eigentlich? Tatsächlich werden sie häufig mit Gold verglichen. Denn wie das Edelmetall werfen sie keinen Zins ab. Außerdem ist ihre Menge nicht beliebig vermehrbar. ...

