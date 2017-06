Köln (ots) - Voller Erfolg für VOX am Samstagabend (24.6.): Erst kürzlich erreichte die Doku-Reihe "Tierbabys - süß und wild!" einen neuen Bestwert seit Sendestart (10.6.), der nun am gestrigen Samstag getoppt wurde: Mit einem Marktanteil von sehr starken 9,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich "Tierbabys - süß und wild!" um 19:10 Uhr bei VOX einen neuen Quotenrekord. 1,22 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren ließen sich die Tier-Doku nicht entgehen.



Insgesamt erreichte VOX trotz starker Konkurrenz einen guten Tages-Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.



Wer "Tierbabys - süß und wild!" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am nächsten Samstag (1.7. um 19:10 Uhr bei VOX) erwartet die Zuschauer dann bereits eine weitere Folge der Tier-Doku - dann geht es unter anderem um das doppelte Pandabärchen, um ein neues Zuhause für Katzenbabys und um Nachwuchs bei Schlittenhunden.



Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 25.06.2017



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Katrin Bechtoldt VOX Kommunikation Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Telefon: +49(0)221-456-74404 katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de