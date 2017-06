FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundesamt fur Verfassungsschutz (BfV) warnt laut "Welt am Sonntag" vor Straßenschlachten beim G-20-Gipfel, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindet. Die Stadt an der Elbe drohe zu einem "Tummelplatz" zu werden, auf dem sich Erdogan- und Trump-Gegner, kurdische Gruppierungen sowie Links- und Rechtsextremisten Straßenschlachten liefern könnten, so die Zeitung mit Blick auf einen vertraulichen Lagebericht des BfV, der ihr vorliege. Insgesamt zeichne sich ein hohes Mobilisierungspotenzial durch Vermischung nicht-extremistischer sowie linksextremistischer deutscher als auch extremistisch türkisch-kurdischer Gruppierungen ab.

June 25, 2017

