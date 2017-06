Unterföhring (ots) - - Sky berichtet ab Montag, 3. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres



- "London Calling - die Highlights" täglich ab 22.00 Uhr auf Sky Sport News HD: die Höhepunkte jedes Turniertages mit Sky Experte Patrik Kühnen und Moderator Yannick Erkenbrecher für jedermann frei empfangbar



- Das Auftaktmatch von Titelverteidiger Andy Murray am 3. Juli ab 13.55 Uhr auch im frei empfangbaren Livestream auf dem neuen Sky Sportportal skysport.de



- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung in Wimbledon live dabei sein



- Tägliche Live-Übertragungen der Qualifikation bereits von Montag bis Donnerstag (26. bis 29. Juni) frei empfangbar auf Sky Sport News HD



In gut einer Woche ist es endlich wieder so weit. Die Besten der Besten kämpfen im All England Lawn Tennis & Croquet Club um den prestigeträchtigsten Titel der Tenniswelt. Sky berichtet ab Montag, 3. Juli täglich live vom "heiligen Rasen" aus Wimbledon.



Über 350 Stunden Live-Berichterstattung aus Wimbledon



Sky überträgt vom ersten Aufschlag am Montag, 3. Juli bis zum letzten Ballwechsel am Sonntag, 16. Juli insgesamt über 350 Stunden live aus dem Tennis-Mekka.



Bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche berichtet Sky auf den Sendern Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD täglich ab mittags live. Auf Sky Sport 1 HD können die Zuschauer auf dem Centre Court live dabei sein, auf Sky Sport 2 HD immer auf Court 1. Auf den drei weiteren Sendern sind unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Akteure die Matches von den anderen Plätzen zu sehen.



Zusammen mit Sky Experte Patrik Kühnen moderiert Yannick Erkenbrecher die Live-Übertragungen aus Wimbledon. Vor Ort auf Stimmenfang gehen die Reporter Katharina Kleinfeldt, Hartmut von Kameke und Moritz Lang.



"London Calling - die Highlights" täglich ab 22.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Während der zwei Wochen melden sich Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Patrik Kühnen am Ende jedes Tages aus dem Sky Pitch-View-Studio im Herzen der Anlage. Immer ab 22.00 Uhr sind hier die Höhepunkte des zurückliegenden Turniertages auch im Free-TV auf Sky Sport News HD zu sehen. Im Rahmen des einstündigen Formats "London Calling - die Highlights" stehen Analysen, Highlights des Tages und Interviews im Mittelpunkt.



Das Auftaktmatch von Andy Murray am 3. Juli live und tägliche Highlights auf skysport.de



Zum Start des neuen Sky Sportportals skysport.de wird dort das Auftaktmatch des Turniers auch im frei empfangbaren Livestream übertragen. Traditionell eröffnet der Titelverteidiger der Herren das Turnier auf dem Centre Court. Beim Match von Andy Murray am Montag, 3. Juli können ab 13.55 Uhr alle Tennisfans live dabei sein.



Darüber hinaus werden auf skysport.de täglich Highlight-Clips aus Wimbledon abrufbar sein.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Qualifikation bereits in dieser Woche live auf Sky Sport News HD



Bereits in dieser Woche wird Sky live aus Wimbledon berichten. Von Montag bis Donnerstag (26. bis 29. Juni) wird täglich ein Match der Qualifikation frei empfangbar auf Sky Sport News HD übertragen.



