Planespotter reisen rund um den Globus, um besondere Flugzeuge zu fotografieren - etwa die Air Force One, die Dienstmaschine des US-Präsidenten. Zum G20-Gipfel dürften Tausende Flugzeug-Fans nach Hamburg strömen.

Kai Block hat sie schon einmal fotografiert: Die Air Force One, die Dienstmaschine des US-Präsidenten. "Das war 2004 in Las Vegas", erinnert er sich an einen der Höhepunkte in seinem Planespotter-Leben.

Block reist in seinen Urlauben dorthin, wo es seltene Flugzeugtypen oder ungewöhnlich lackierte Modelle zu sehen gibt. In die USA, nach Mittel- und Südamerika, nach Nahost und Asien, in bekannte und weniger bekannte Städte. Hauptsache, sie haben einen Flughafen.

Der G20-Gipfel in Hamburg ist für die Planespotter so etwas wie Ostern und Weihnachten am gleichen Tag. "Die Amerikaner kommen wohl mit beiden Präsidenten-Maschinen", schwärmt Reiner Geerdts, einer der aktivsten Hamburger Planespotter. "Insgesamt fliegt die US-Delegation mit fünf bis sieben großen Boeings."

Nach den Informationen der Planespotter kommen die Saudis mit zehn Großflugzeugen. Eine seltene Attraktion auf deutschen Flughäfen sind auch die Regierungsmaschinen aus Korea und Japan. Offiziell bestätigt ist das alles nicht, sondern es handelt sich um Gerüchte in dieser besonderen Insider-Szene.

Gute Foto-Plätze sind rar

Insgesamt dürften mehr als 100 besondere Flugzeuge zum Gipfel am 7. und 8. Juli auf dem relativ kleinen Hamburger Flughafen starten und landen. Die Air Force One von US-Präsident Donald Trump bleibt angeblich startbereit in Fuhlsbüttel stehen. Sicher und auch offiziell bestätigt ...

