Das ZDF zeigt Deutschlands Schlagerstars gemeinsam in einem Sommer-Open-Air am Timmendorfer Strand: "Das große Schlager Festival 2017" am Samstag, 26. August, 20.15 Uhr. Auf der Bühne performen Helene Fischer und viele weitere Showacts. Michelle Hunziker präsentiert das Open-Air.



In der ausverkauften Beach-Volleyball-Arena am Timmendorfer Strand feiert die Moderatorin eine Sommernacht mit großem Staraufgebot und bekannten Hits. Ein Höhepunkt ist der Auftritt von Helene Fischer. Sie singt Hits aus ihrem aktuellen Album. Weitere Größen der Schlagerszene sind mit von der Partie - so zum Beispiel Vanessa Mai, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die Kelly Family, Maite Kelly, Michelle, Oonagh, Vicky Leandros und Santiano.



