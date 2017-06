Gerhard Schröder hat die SPD in den Kampfmodus geschaltet. Angesichts vieler unentschlossener Wähler sei der Sieg bei der Bundestagswahl noch möglich, so ein kämpferischer Altkanzler auf dem SPD-Parteitag in Dortmund.

Altkanzler Gerhard Schröder hat die SPD aufgerufen, trotz schlechter Umfragewerte hart um den Sieg bei der Bundestagswahl zu kämpfen. Es gebe die ein oder anderen in der SPD, die den Kopf hängenließen, weil die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen tief in den Knochen säßen. "Denen sage ich: Nichts ist entschieden", sagte Schröder beim Parteitag am Sonntag in Dortmund.

Nicht Journalisten oder Umfrageinstitute entschieden Wahlen, sondern immer noch die Wähler. Ein Drittel von ihnen entscheide sich erst am Wahltag oder kurz davor.

Schröder erinnerte an das Wahljahr 2005. Damals habe die SPD 23 Punkte im Rückstand gelegen, am Ende sei sie nach einer Aufholjagd aber mit 34,2 Prozent nur knapp hinter der Union mit 35,2 Prozent gelandet: "Wir haben gekämpft und wir haben aufgeholt. Und was damals ging, liebe Genossinnen und Genossen, das geht heute auch."

