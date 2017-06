Dortmund/Bonn (ots) - Die SPD ist vor ihrem Bundesparteitag in Dortmund optimistisch. "Von Dortmund wird ein Signal des Optimismus und der Zuversicht ausgehen. Wir sind in den Umfragen wieder runtergegangen, das soll sich heute ändern", erklärte der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Thomas Oppermann, im Fernsehsender phoenix (Sonntag, 25. Juni). Man werde die Wähler mobilisieren, weil man mit Konzepten an die Herausforderungen der Zukunft herangehe. "Martin Schulz hat geliefert, die anderen wollen nicht liefern", bezeichnete Oppermann das Verhalten der Union wie der Bundeskanzlerin hinsichtlich deren Zukunftsvorstellungen als "Arbeitsverweigerung".



Hinsichtlich des bevorstehenden Bundestagswahlkampfs machte der SPD-Fraktionschef deutlich, dass es in den kommenden Wochen ein hartes Ringen geben dürfte. "Wir müssen eine Polarisierung herbeiführen und spüren als SPD die ideologischen Grenzen der Union. Da geht nichts mehr", ging Oppermann in den Angriffsmodus über.



