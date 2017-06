Die stolze Berliner Residenz der staatlichen Förderbank KfW hat eine dunkle Vergangenheit. Nun fordern Anwälte von der Bundesrepublik Wiedergutmachung für die Nachfolger der alten Eigentümer.

Als die KfW Bankengruppe im Juni 2001 ihre Berliner Dependance eröffnet, zeigen sich die anwesenden Politiker als stolze Eigentümer. Bundeskanzler Gerhard Schröder befindet, der KfW-Sitz am Gendarmenmarkt sei "eine Bereicherung für die Mitte Berlins - sowohl baulich als auch von den Aufgaben der Bank her". Finanzminister Hans Eichel und Wirtschaftsminister Werner Müller klatschen begeistert.

Dabei hat das schmucke Haus eine dunkle Vergangenheit. Errichtet hatten es einst jüdische Bankiers, die in der NS-Zeit aus der Bank gedrängt wurden. Auf verworrenen Pfaden kam es hundert Jahre später zur KfW. Lange Zeit hat das kaum jemanden interessiert, jetzt aber wird der Gründerzeitpalast für die KfW zum Problem. Zum einen fordert die Conference on Jewish Material Claims Against Germany - kurz Claims Conference - in einem bisher unbekannten Verfahren gegen die Bundesrepublik Wiedergutmachung für die materiellen Verluste der jüdischen Bankiers. Zum anderen versucht derzeit ein hochkarätiges Anwaltskonsortium um einen jüdischen Exbankmanager aus Bad Homburg, die KfW als Eigentümerin aus dem Grundbuch zu tilgen und durch die Rechtsnachfolgerin der einst mehrheitlich jüdischen Bankiersgesellschaft, die Amsterdamer ING Group, zu ersetzen. Am Ende zielen beide Verfahren auf das gleiche Ergebnis: Der Bund soll zahlen.

Die historischen Abläufe sind weitestgehend unstrittig. Ab 1898 hatte die Berliner Handelsgesellschaft (BHG) das Gebäude errichten lassen. Es war ein Highlight des Bankenviertels der Reichshauptstadt, wo sich damals 170 Bankhäuser drängten. Außen demonstrierte der Industriefinanzierer, der überwiegend von deutsch-jüdischen Bankiers und Inhabern rund um den Gründer Carl Fürstenberg geführt wurde, mit monumentalen Säulen seinen Einfluss und Anspruch. Innen orientierte sich der Bau des Architekten Adolf Messel teilweise an der Grazie italienischer Renaissancepaläste. Im oberen Stockwerk lagen Fürstenbergs Wohn- und Empfangsräume. Heute wird der Wert von Gebäude und Grundstück auf 300 Millionen Euro geschätzt.

Die jüdischen ...

