BERLIN/DORTMUND (Dow Jones)--Kanzlerkandidat Martin Schulz hat auf dem Wahlparteitag der SPD Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hart attackiert. Er warf ihr und der CDU vor, sich systematisch der Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern. "Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie", rief Schulz den 6.000 Anhängern in der Dortmunder Westfalenhalle zu.

Die Union setzte allein auf die Person Merkels, so Schulz, habe im Wahlkampf aber darüber hinaus wenig zu bieten und lege es auf ein bewusstes Absinken der Wahlbeteiligung an. "CDU und CSU wollen sich durchwursteln", kritisierte der SPD-Chef gleich zu Beginn seiner kämpferischen Rede. Das habe in der Vergangenheit geklappt, "nicht mehr im Jahre 2017".

Als konkretes Beispiel nannte er die Diskussion um die Zukunft der Rente. Kanzlerin Merkel hält das Thema nicht für aktuell, weil das Rentensystem bis 2030 sicher finanziert sei. "Das ist Arroganz der Macht und nichts anderes", schimpfte Schulz. Die Rente sei eine zentrale Gerechtigkeitsfrage in der Gesellschaft. In Wahrheit plane die Union die Anhebung des Rentenalters, fürchte aber die Debatte darüber. Schulz wiederholte sein Versprechen an die künftigen Ruheständler, das Rentenniveau auf dem heutigen Stand festzuschreiben trotz alternder Gesellschaft. Eine Heraufsetzung des Rentenalters auf 70 Jahre werde es mit ihm nicht geben.

Stehenden Beifall erhielt Schulz für einen Angriff auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der SPD-Spitzenmann nannte es einen Skandal, dass Tausende Oppositionelle und weit über hundert Journalisten in Haft sitzen. "Herr Erdogan, geben sie diese Leute frei und wenn möglich noch heute", verlangte Schulz direkt vom türkischen Präsidenten.

SPD-Altkanzler Gerhard Schröder hatte die Genossen in seinem Grußwort zuvor ermuntert, die verbleibenden drei Monate bis zur Wahl Ende September kampfesmutig und geschlossen anzugehen. "Wenn wir in den nächsten Woche alle Kräfte mobilisieren, dann können wir unser Ziel erreichen", sagte Schröder. Nur wer das Kanzleramt wirklich wolle, werde es auch bekommen. "Auf diesem Weg in dieses Amt darf es keine Selbstzweifel geben - nicht bei dem Kandidaten, aber auch nicht bei der deutschen Sozialdemokratie", appellierte der Altkanzler. Mit Martin Schulz könne Europa gemeinsam mit dem neuen französischen Staatschef Emmanuel Macron am besten wiederaufgerichtet werden.

Die in den Umfragen abgestürzte SPD will in Dortmund die Aufholjagd starten. In den Umfragen liegt sie bis zu 15 Prozentpunkte hinter CDU und CSU. Nachdem der Kanzlerkandidat am Jahresanfang die Partei in den Umfragen nach oben katapultiert hatte, folgte im Frühjahr der jähe Absturz.

June 25, 2017

